В Петербурге задержали педофила, изнасиловавшего школьницу в метро
В Петербурге правоохранителям удалось задержать предполагаемого педофила, который напал на школьницу в метро. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку 3 февраля. Об этом пишет Рен-Тв.
Как известно, преступление против половой неприкосновенности было совершено на перегоне между станциями метро «Маяковская» и «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. По данному эпизоду открыто уголовное делопроизводство. На данный момент проводится разбирательство.
Как известно, преступление против половой неприкосновенности было совершено на перегоне между станциями метро «Маяковская» и «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. По данному эпизоду открыто уголовное делопроизводство. На данный момент проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова