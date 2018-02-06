Mercedes-Benz представил ТОП-5 своих роскошных автомобилей
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz составил рейтинг наиболее роскошных автомобилей. В список попали автомобили как 20-ого, так и 21 века.
На последнем, пятом месте, расположился Mercedes 540 K – лимузин производства 1930-40 годов. Сердцем автомобиля является восьмицилиндровый 115-сильный мотор, объемом 5,4 л..
Четвертую строчку списка занимает G 650 Landaulet, представленный в прошлом году в Женеве. Первая модель G-Class с премиальным логотипом Maybach. Машина имеет 6-литровый двигатель V12 от тюнингового ателье AMG с пиковой мощностью 630 л.с..
Третье место на пьедестале заполучил Mercedes-Benz 600 1963-81 годов выпуска. Этот автомобиль, поистине, самый представительский лимузин прошлого века. Многие политики и звезды имели его в гараже, в том числе и Леонид Брежнев.
Серебро получает Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, показанный публике в 2016 году в Лос-Анджелесе. Автомобиль примечателен наличием бриллиантов Sarovski, которые украшают фары роскошного кабриолета.
Золото первого места достается Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, которых в мире насчитывается всего 2 экземпляра. Автомобиль производился в 50-е годы 20 века.
На последнем, пятом месте, расположился Mercedes 540 K – лимузин производства 1930-40 годов. Сердцем автомобиля является восьмицилиндровый 115-сильный мотор, объемом 5,4 л..
Четвертую строчку списка занимает G 650 Landaulet, представленный в прошлом году в Женеве. Первая модель G-Class с премиальным логотипом Maybach. Машина имеет 6-литровый двигатель V12 от тюнингового ателье AMG с пиковой мощностью 630 л.с..
Третье место на пьедестале заполучил Mercedes-Benz 600 1963-81 годов выпуска. Этот автомобиль, поистине, самый представительский лимузин прошлого века. Многие политики и звезды имели его в гараже, в том числе и Леонид Брежнев.
Серебро получает Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, показанный публике в 2016 году в Лос-Анджелесе. Автомобиль примечателен наличием бриллиантов Sarovski, которые украшают фары роскошного кабриолета.
Золото первого места достается Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, которых в мире насчитывается всего 2 экземпляра. Автомобиль производился в 50-е годы 20 века.
Автор: Северов Андрей