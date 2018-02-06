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Жена Дмитрия Тарасова уверена, что она пошла под венец один раз и навсегда
Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, уверена, что их брак продлится всю жизнь. Девушка всячески отвергает слова злых языков о том, что спортсмен поживет с третьей женой по традиции недолго и вновь отправится искать другую.

Жена Дмитрия Тарасова уверена, что она пошла под венец один раз и навсегда

Напомним, Костенко и Тарасов помолвились на Мальдивах. Футболист устроил возлюбленной сюрприз и преподнес заветное кольцо, к тому же их отношения длились меньше года, и фанаты пока не ждали свадьбы, но она случилась совсем скоро. В начале января пара расписалась в столичном ЗАГСе, а к концу месяца обвенчалась и сыграла пышное торжество в модном дорогом ресторане.

Также Тарасов и Костенко дали интервью, в котором рассказали о свадьбе и венчании. По словам третьей жены футболиста, венчание осуществляется раз и навсегда, и к официальному браку таинство не имеет никакого отношения, хотя церковь и уважительно относится к законной росписи.
Жена Дмитрия Тарасова уверена, что она пошла под венец один раз и навсегда

Фанаты тем временем не сильно уверены в том, что этот союз навсегда. Злые языки говорят, что Тарасов снова отправится на поиски очередной «той самой» через пару лет, а венчание было сделано только на зло Бузовой.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 13:02
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