Дмитренко: Ольга Рапунцель будет рожать 29 марта
По словам Дмитрия Дмитренко, роды участницы телепроекта "Дом-2" Ольги Рапунцель должны состояться 29 марта. Также он сообщил о том, что вместе с ребенком на шоу дебютируют две родственницы его жены.
Так, новыми участницами в телешоу будут мать и сестра Ольги Рапунцель, которые помогут ей заботиться о будущем наследнике. Маме знаменитости даже пришлось бросить свою работу. Но поклонники пары переживают за их отношения, так как они и так были довольно накалёнными, а что произойдет, когда между ними станут родственницы Рапунцель, неизвестно.
Большинство поклонников пары думает, что Дмитрию Дмитренко будет довольно сложно наладить контакт с матерью и сестрой супруги. Есть даже те, кто ставит под сомнение факт беременности Ольги Рапунцель. Они акцентируют внимание на том, что ранее не рожавшая знаменитость "переигрывает", так как размер её живота явно не соответствует сроку.
Так, новыми участницами в телешоу будут мать и сестра Ольги Рапунцель, которые помогут ей заботиться о будущем наследнике. Маме знаменитости даже пришлось бросить свою работу. Но поклонники пары переживают за их отношения, так как они и так были довольно накалёнными, а что произойдет, когда между ними станут родственницы Рапунцель, неизвестно.
Большинство поклонников пары думает, что Дмитрию Дмитренко будет довольно сложно наладить контакт с матерью и сестрой супруги. Есть даже те, кто ставит под сомнение факт беременности Ольги Рапунцель. Они акцентируют внимание на том, что ранее не рожавшая знаменитость "переигрывает", так как размер её живота явно не соответствует сроку.
Автор: Артемова Светлана