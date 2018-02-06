В Ставропольском крае мужчина на охоте случайно застрелил собственного сына
На Ставрополье мужчина на охоте случайно застрелил своего сына 13-ти лет. От полученного ранения ребенок скончался на месте. Информацию об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, днем 3 февраля папа и сын отправились на охоту в Шпаковском районе. 38-летний мужчина, перезаряжая ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оружие выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения он скончался.
По факту трагического инцидента в Ставропольском крае открыто уголовное дело. Проводится разбирательство. Причинение смерти по неосторожности влечет за собой наказание в виде двух лет лишения свободы.
По данным следствия, днем 3 февраля папа и сын отправились на охоту в Шпаковском районе. 38-летний мужчина, перезаряжая ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оружие выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения он скончался.
По факту трагического инцидента в Ставропольском крае открыто уголовное дело. Проводится разбирательство. Причинение смерти по неосторожности влечет за собой наказание в виде двух лет лишения свободы.
Автор: Вера Антонова