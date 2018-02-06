"Надо постоянно развиваться": Тина Канделаки рассказала, как удержать рядом мужчину
Тина Канделаки рассказала причины, по которым распадаются современные семьи и поделилась своими методами удержания мужчины рядом. Телеведущая вышла замуж во второй раз в 2016 году.
Тина Канделаки советует современным женщинам находится в постоянном развитии, чтобы быть интересной для второй половины. При современных формах коммуникации люди быстро надоедают друг другу и часто меняют партнеров, в итоге разочаровываются. По словам телеведущей, для стабильных семейных отношений женщине надо развиваться внутренне. Старые способы сохранения семьи в виде общих детей уже не работают.
Мужчины развиваются всегда в силу профессионального роста, а женщине нужно не отставать от своего спутника, при этом хранить домашний очаг и растить детей. В 2016 году Канделаки вышла замуж за руководителя по коммуникациям компании «Ростех».
Тина Канделаки советует современным женщинам находится в постоянном развитии, чтобы быть интересной для второй половины. При современных формах коммуникации люди быстро надоедают друг другу и часто меняют партнеров, в итоге разочаровываются. По словам телеведущей, для стабильных семейных отношений женщине надо развиваться внутренне. Старые способы сохранения семьи в виде общих детей уже не работают.
Мужчины развиваются всегда в силу профессионального роста, а женщине нужно не отставать от своего спутника, при этом хранить домашний очаг и растить детей. В 2016 году Канделаки вышла замуж за руководителя по коммуникациям компании «Ростех».
Автор: Северов Андрей