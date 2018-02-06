Аллергия Ирины Дубцовов вынудила искать новый дом для ее троих котов
Известная российская соло-исполнительница и композитор Ирина Дубцова в своем микроблоге Instagram оставила новость о том, что по рекомендации врачей, она вынуждена отдать в добрые руки своих троих котов. Как известно, в доме исполнительницы живут три кота, двое из которых Сойер и Мурчу породы мейн-кун, и рыжий тойгер по кличке Каспер.
Такое решение Ирине Дубцовой и ее сыну Артему предложили врачи, диагностировавшие у них аллергию на шерсть домашних любимцев.
Пост Дубцовой уже набрал свыше 16 тысяч кликов с отметкой «Нравится», и десятки человек из разных областей, в том числе из родного города певицы Волгограда, хотели бы предоставить любовь и заботу кошкам. Тем более, что знаменитость отдает питомцев безвозмездно.
Такое решение Ирине Дубцовой и ее сыну Артему предложили врачи, диагностировавшие у них аллергию на шерсть домашних любимцев.
Пост Дубцовой уже набрал свыше 16 тысяч кликов с отметкой «Нравится», и десятки человек из разных областей, в том числе из родного города певицы Волгограда, хотели бы предоставить любовь и заботу кошкам. Тем более, что знаменитость отдает питомцев безвозмездно.
Автор: Богданова Ярослава