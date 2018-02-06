В Санкт-Петербурге найдена мертвой семиклассница возле баллончика с аэрозолем
В южной части Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. Ученица седьмого класса найдена мертвой, рядом с трупом был обнаружен пустой баллончик.
По данным пресс-службы УМВД по Санкт-Петербургу Московского района, тело погибшей школьницы было обнаружено вчерашним вечером, 5 февраля, в подъезде одного из домов города. На тот момент полуживого подростка обнаружил горожанин, который сообщил об инциденте медработникам. Но, к сожалению, к прибытию медиков девушка погибла. Также сообщается, что рядом с девушкой находилась её подруга.
Тело пострадавшей было направлено в морг. На данный момент проводится экспертиза с целью установления причины гибели девушки.
По данным пресс-службы УМВД по Санкт-Петербургу Московского района, тело погибшей школьницы было обнаружено вчерашним вечером, 5 февраля, в подъезде одного из домов города. На тот момент полуживого подростка обнаружил горожанин, который сообщил об инциденте медработникам. Но, к сожалению, к прибытию медиков девушка погибла. Также сообщается, что рядом с девушкой находилась её подруга.
Тело пострадавшей было направлено в морг. На данный момент проводится экспертиза с целью установления причины гибели девушки.
Автор: Артемова Светлана