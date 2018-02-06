СМИ: В России можно будет снимать наличные через POS-терминалы
В России может появиться возможность снимать наличные через POS-терминалы. Банки и платежные системы в стране уже тестируют сервис.
Как пишут региональные медиа, чтобы снять наличные нужно расплатиться банковской картой и одновременно попросить у кассира требуемую сумму. После того, как пин-код будет введен, выпустивший карту банк должен одобрить процедуру покупки и выдачи средств.
Как известно, Сбербанк России уже успел провести несколько подобных пилотных проектов, и возможность внедрения POS-терминалов уже рассматривает Mastercard, известная по всему миру платежная система.
Как пишут региональные медиа, чтобы снять наличные нужно расплатиться банковской картой и одновременно попросить у кассира требуемую сумму. После того, как пин-код будет введен, выпустивший карту банк должен одобрить процедуру покупки и выдачи средств.
Как известно, Сбербанк России уже успел провести несколько подобных пилотных проектов, и возможность внедрения POS-терминалов уже рассматривает Mastercard, известная по всему миру платежная система.
Автор: Вера Антонова