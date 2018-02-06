Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
Мужчина заснял на видео целиком обнаженную женщину в центре Туапсе. Инцидент был запечатлен вчера, 5 февраля, на улице Жукова в центре города.
По данным очевидцев, полностью раздетая женщина о чем-то оживленно разговаривала с сотрудниками правоохранительных органов на обочине тротуара. По окончанию разговора она проследовала за полицейскими. Видеоролик с инцидентом был выложен в социальные сети пользователями Сети. Подавляющее большинство свидетелей было уверено в том, что женщина является сумасшедшей. Также практически все посчитали её выходку "противной и мерзкой".
"Фу, да как так можно было поступить?", "Это просто омерзительно, чем она руководствовалась при своем поступке?", "Да что они с ней разговаривали? Руки бы ей за спину да быстро в участок. Ненормальная какая-то!", "Знаете, это не столь мерзко как ужасно. Вот у меня знакомые есть, так их мать практикует подобные "вылазки" ежегодно. И это просто ужасает. Человек болен, а вы над ним смеетесь и осуждаете его. Жалко ведь её", "Но знаете, благодаря таким индивидуумам наши будни не являются такими серыми, как обычно", - комментируют пользователи Сети.
По данным очевидцев, полностью раздетая женщина о чем-то оживленно разговаривала с сотрудниками правоохранительных органов на обочине тротуара. По окончанию разговора она проследовала за полицейскими. Видеоролик с инцидентом был выложен в социальные сети пользователями Сети. Подавляющее большинство свидетелей было уверено в том, что женщина является сумасшедшей. Также практически все посчитали её выходку "противной и мерзкой".
"Фу, да как так можно было поступить?", "Это просто омерзительно, чем она руководствовалась при своем поступке?", "Да что они с ней разговаривали? Руки бы ей за спину да быстро в участок. Ненормальная какая-то!", "Знаете, это не столь мерзко как ужасно. Вот у меня знакомые есть, так их мать практикует подобные "вылазки" ежегодно. И это просто ужасает. Человек болен, а вы над ним смеетесь и осуждаете его. Жалко ведь её", "Но знаете, благодаря таким индивидуумам наши будни не являются такими серыми, как обычно", - комментируют пользователи Сети.
Автор: Артемова Светлана