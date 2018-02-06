В Москве 35-летний сын забил до смерти мать
В Москве 35-летний сын нанес своей матери тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.
Тело 52-летней женщины имело большое количество синяков, ее безработный 35-летний сын наносил удары матери, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. Следователи, после допроса соседей, оперативно обнаружили ее сына.
Медики не назвали пока точную причину смерти. Официальные лица из МВД сообщили, что заведено дело по ст. 111 Уголовного кодекса РФ.
Тело 52-летней женщины имело большое количество синяков, ее безработный 35-летний сын наносил удары матери, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. Следователи, после допроса соседей, оперативно обнаружили ее сына.
Медики не назвали пока точную причину смерти. Официальные лица из МВД сообщили, что заведено дело по ст. 111 Уголовного кодекса РФ.
Автор: Северов Андрей