В Москве уборочную технику обстреляли из травматов и рабочих забросали яйцами
В Москве ночью неизвестные обстреляли уборочную технику из травматического оружия и забросали яйцами рабочих. Информацию об этом во вторник сообщил Петр Бирюков, занимающий должность заместителя мэра по вопросам благоустройства и ЖКХ в столице.
По словам Бирюкова, такие инциденты – не редкость, и с такими случаями разбирается полиция. Всего в круглосуточных работах по уборке снега в Москве задействованы 72 тысячи человек, которым помогают более 16 тысяч единиц техники.
Заммэра также подчеркнул, что минувший снегопад, который обрушился на Москву, стал рекордным. Сугробы достигали в высоту 47 сантиметров, тогда как в 2012-2013 году только лишь 40 сантиметров. К тому же в результате стихии погиб человек, еще пятеро получили серьезные травмы.
По словам Бирюкова, такие инциденты – не редкость, и с такими случаями разбирается полиция. Всего в круглосуточных работах по уборке снега в Москве задействованы 72 тысячи человек, которым помогают более 16 тысяч единиц техники.
Заммэра также подчеркнул, что минувший снегопад, который обрушился на Москву, стал рекордным. Сугробы достигали в высоту 47 сантиметров, тогда как в 2012-2013 году только лишь 40 сантиметров. К тому же в результате стихии погиб человек, еще пятеро получили серьезные травмы.
Автор: Вера Антонова