В Астрахани на реке Кутум найден труп вмерзшего мужчины
Вчера вечером 5 февраля в Астрахани был найден труп, примерзший ко льду под мостом вдоль реки Кутум по улице Победы в районе Больших Исад. О произошедшем проинформировал Андрей Хегай, старший помощник руководителя СУ СК России по Астраханской области.
При осмотре тела не были зафиксированы признаки насильственной смерти. Начата проверка обстоятельств смерти человека, органы следствия выясняют причины происшествия и личные данные умершего.
При осмотре тела не были зафиксированы признаки насильственной смерти. Начата проверка обстоятельств смерти человека, органы следствия выясняют причины происшествия и личные данные умершего.
Автор: Богданова Ярослава