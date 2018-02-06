В Башкирии голое тело 20-летнего парня нашли под окнами его дома
В Башкирии голое тело 20-летнего парня нашли под окнами его дома. Об этом сотрудникам правоохранительных органов сообщили родственники юноши.
Тело мертвого юноши нашли под окнами его дома. Сообщается, что на тот момент в его квартире находилась девушка и товарищ покойного. В настоящий момент они дают показания, а мать погибшего находится в Следственном комитете. Следственными органами рассматриваются разные версии касаемо гибели парня. По данным сотрудников правоохранителей, парень в компании своего друга и девушки употреблял запрещенные вещества, что подтверждает их анализ крови.
В СК РФ по на данный момент не подтверждена информация о произошедшем. По факту смерти молодого человека была назначена доследственная проверка.
Тело мертвого юноши нашли под окнами его дома. Сообщается, что на тот момент в его квартире находилась девушка и товарищ покойного. В настоящий момент они дают показания, а мать погибшего находится в Следственном комитете. Следственными органами рассматриваются разные версии касаемо гибели парня. По данным сотрудников правоохранителей, парень в компании своего друга и девушки употреблял запрещенные вещества, что подтверждает их анализ крови.
В СК РФ по на данный момент не подтверждена информация о произошедшем. По факту смерти молодого человека была назначена доследственная проверка.
Автор: Артемова Светлана