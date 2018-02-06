В Дагестане произошел взрыв газа в жилом доме
В Дагестане в жилом доме произошел взрыв газа. На данный момент известно об одном пострадавшем.
ЧП имело место быть в одноэтажном доме в Хасавюрте. Известно, что там произошел хлопок газа. Пострадавшего доставили в отделение больницы с ожогами рук и лица. Подробности устанавливаются.
ЧП имело место быть в одноэтажном доме в Хасавюрте. Известно, что там произошел хлопок газа. Пострадавшего доставили в отделение больницы с ожогами рук и лица. Подробности устанавливаются.
Автор: Маргарита Лисарова