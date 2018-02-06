Ученые: Люди высадятся на Марс к 2032 году
Зарубежные ученые рассказали, когда люди начнут высаживаться на Марс на постоянное поселение. Это, по данным экспертов программы Mars One, случится к 2032 году.
Как заявляют представители проекта, его финансирование почти окончено и следующий этап стартует с будущего года. Ранее говорилось, что люди начнут колонизировать Марс с 2022 года, но из-за нехватки денег сроки перенесли. Всего от людей поступило больше 200 тысяч заявок на участие в Mars One, но отобраны были всего 100.
Также стоит сказать, что создатели Mars One уверены в своем успехе. Они обещают, что первым жителям Марса без труда удастся выращивать на Красной планете сельхоз культуры и создавать человеческую цивилизацию. Всем необходимым для того навыкам их обучат.
Как заявляют представители проекта, его финансирование почти окончено и следующий этап стартует с будущего года. Ранее говорилось, что люди начнут колонизировать Марс с 2022 года, но из-за нехватки денег сроки перенесли. Всего от людей поступило больше 200 тысяч заявок на участие в Mars One, но отобраны были всего 100.
Также стоит сказать, что создатели Mars One уверены в своем успехе. Они обещают, что первым жителям Марса без труда удастся выращивать на Красной планете сельхоз культуры и создавать человеческую цивилизацию. Всем необходимым для того навыкам их обучат.
Автор: Вера Антонова