В Москве гражданин Белоруссии стрелял из автомата после дорожного конфликта
В Москве после дорожного конфликта гражданин Белоруссии открыл стрельбу из автомата. На данный момент он задержан правоохранительными органами.
Стало известно, что 4 февраля на перекрестке двух улиц - Островитянова и Профсоюзной - на пешеходном переходе владелец Range Rover вступил в конфликт с пешеходом. В ходе словесной перепалки водитель вышел из своего авто и три раза выстрелил в воздух из автомата. После совершенного он уехал с места событий.
Сообщается. что стрелка задержала полиция, у него при себе имелся автомат Калашникова, а также более 100 патронов к нему. На данный момент установлено, что задержанный имеет гражданство Белоруссии.
Стало известно, что 4 февраля на перекрестке двух улиц - Островитянова и Профсоюзной - на пешеходном переходе владелец Range Rover вступил в конфликт с пешеходом. В ходе словесной перепалки водитель вышел из своего авто и три раза выстрелил в воздух из автомата. После совершенного он уехал с места событий.
Сообщается. что стрелка задержала полиция, у него при себе имелся автомат Калашникова, а также более 100 патронов к нему. На данный момент установлено, что задержанный имеет гражданство Белоруссии.
Автор: Маргарита Лисарова