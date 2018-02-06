Ученые-психологи изучили влияние медитации на социализацию
Ученые-психологи из разных стран выяснили, как влияет медитация на социализацию. Авторы книг о ней дают не всегда точную информацию.
В последнее десятилетие во многих книгах писалось о положительном влиянии медитации на тревожность практикующего, стрессовые состояния и общий уровень здоровья. Эти данные ученые не проверяли, но они решили узнать, как влияет данная практика на отношения с окружающими. Литературы по данному вопросу гораздо меньше.
В эксперименте приняло участие 22 человека, была группа, занимающаяся практической медитацией и контрольная группа остальных. Ученые обращали внимание на такие аспекты социализации: эмпатию, сострадание, агрессию, предубежденность. Эксперимент показал, что практическая медитация увеличивала чувство сострадания и эмпатии, но уровни предубежденности и агрессивного настроения никак не поменялись.
Ученые вывели некоторые закономерности, например, что если автор учебного пособия по медитации сам занимался с учениками, то уровень сострадания в группе рос, что отражалось в его литературе. Такая заинтересованность авторов понижает научную ценность их трудов.
В последнее десятилетие во многих книгах писалось о положительном влиянии медитации на тревожность практикующего, стрессовые состояния и общий уровень здоровья. Эти данные ученые не проверяли, но они решили узнать, как влияет данная практика на отношения с окружающими. Литературы по данному вопросу гораздо меньше.
В эксперименте приняло участие 22 человека, была группа, занимающаяся практической медитацией и контрольная группа остальных. Ученые обращали внимание на такие аспекты социализации: эмпатию, сострадание, агрессию, предубежденность. Эксперимент показал, что практическая медитация увеличивала чувство сострадания и эмпатии, но уровни предубежденности и агрессивного настроения никак не поменялись.
Ученые вывели некоторые закономерности, например, что если автор учебного пособия по медитации сам занимался с учениками, то уровень сострадания в группе рос, что отражалось в его литературе. Такая заинтересованность авторов понижает научную ценность их трудов.
Автор: Северов Андрей