Ирландия и США стали объектом слежки НЛО
Агентство MUFON, США, занимающееся исследованиями и регистрацией активности НЛО, нашло новое доказательство того, что инопланетные цивилизации изучают человечество. Так, совсем недавно два странных летающих объекта наблюдались над Ирландией и Америкой, причем в одно и то же время.
Сообщество астрономов и уфологов из этих стран заявили агентству MUFON о своем недавнем открытии. Самое первое НЛО было запечатлено в темное время суток на территории Оланча, Калифорния. На тот момент летающий объект передвигался крайне медленно, словно изучая что-то. Аналогичный случай был зафиксирован на территории Ирландии, графство Майо. В это же время свидетели увидели на небосводе яркий свет, который исходил от НЛО.
Уфологи уверены в том, что таким образом гуманоиды ведут слежку за жизнью местного населения и его поведением в частности. Вполне вероятно, что это самая настоящая подготовка к первому контакту с представителями иной расы.
Сообщество астрономов и уфологов из этих стран заявили агентству MUFON о своем недавнем открытии. Самое первое НЛО было запечатлено в темное время суток на территории Оланча, Калифорния. На тот момент летающий объект передвигался крайне медленно, словно изучая что-то. Аналогичный случай был зафиксирован на территории Ирландии, графство Майо. В это же время свидетели увидели на небосводе яркий свет, который исходил от НЛО.
Уфологи уверены в том, что таким образом гуманоиды ведут слежку за жизнью местного населения и его поведением в частности. Вполне вероятно, что это самая настоящая подготовка к первому контакту с представителями иной расы.
Автор: Артемова Светлана