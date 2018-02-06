Астрономы планируют найти воду на Луне
Американские ученые намерены найти воду на спутнике Земли - Луне. Эксперты пришли к выводу, что доставлять этот ресурс будет очень проблематично, поэтому занялись тщательными поисками.
В ближайшее время астрофизики под руководством доктора Шуай Ли, используя созданную водную карту спутника, проведут важную операцию по поиску жидкости. Водой могут считаться все соединения лунного грунта, в которых есть кислород и водород. Он распределен по поверхности более-менее равномерно, но постепенно уменьшаясь к экватору.
Эксперты говорят, что основным источником воды на Земле считается только солнечный ветер, так как потоки солнечной плазмы способны формировать гидроксильные соединения, а также молекулярную воду. Самое большое ее содержание, предполагают астрофизики, находится в вулканических отложениях.
В ближайшее время астрофизики под руководством доктора Шуай Ли, используя созданную водную карту спутника, проведут важную операцию по поиску жидкости. Водой могут считаться все соединения лунного грунта, в которых есть кислород и водород. Он распределен по поверхности более-менее равномерно, но постепенно уменьшаясь к экватору.
Эксперты говорят, что основным источником воды на Земле считается только солнечный ветер, так как потоки солнечной плазмы способны формировать гидроксильные соединения, а также молекулярную воду. Самое большое ее содержание, предполагают астрофизики, находится в вулканических отложениях.
Автор: Вера Антонова