Ксения Собчак опубликовала фото сына в чемодане, не желающего отпускать маму
Сын бывшей ведущей программы «Дом-2» Ксении Собчак и актера Максима Виторгана Платон, которому уже исполнился год, залез в чемодан мамы, собирающейся в дорогу, под предлогом не отправлять её на работу. 36-летняя телеведущая поделилась этой фотографией со своими подписчиками на страничке Instagram, дополнив ее своими мыслями по этому поводу.
«Платон точно вычислил причинно-следственную связь. Как только в гостиной появляется чемодан, значит мама опять уезжает… Чемодан у нас теперь – главный враг», - написала Ксения Собчак. Подписчики неоднозначно отнеслись к данному посту Собчак. Нашлись как защитники, оставившие много положительных комментариев и пожеланий ребенку и его маме, так и обвинителей, считающих, что мать не должна оставлять малыша в столь раннем возрасте на кого-то.
Посоветовали они теледиве, не упускать главную ценность материнства – любоваться тем, как подрастает ее сын.
«Платон точно вычислил причинно-следственную связь. Как только в гостиной появляется чемодан, значит мама опять уезжает… Чемодан у нас теперь – главный враг», - написала Ксения Собчак. Подписчики неоднозначно отнеслись к данному посту Собчак. Нашлись как защитники, оставившие много положительных комментариев и пожеланий ребенку и его маме, так и обвинителей, считающих, что мать не должна оставлять малыша в столь раннем возрасте на кого-то.
Посоветовали они теледиве, не упускать главную ценность материнства – любоваться тем, как подрастает ее сын.
Автор: Богданова Ярослава