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Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Эксперты сообщили о резком палении индекса на Токийской бирже. Nikkei упал на 4,73%, выйдя на отметку 21 610 пунктов. Информация обновляется.

Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones

Специалисты на торгах говорят, что Nikkei не падал так сильно ни разу за последние 18 лет. Оно обусловлено снижением американского фондового индекса Dow Jones из-за которого богатейшие люди планеты менее, чем за сутки потеряли миллиарды долларов.

К примеру, в Нью-Йорке Dow Jones упал на 1 175 пунктов, что в процентном соотношении порядка 4,6%.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 13:27
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