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Учёные: Для «хорошей» жизни на Земле человечеству следует сократить потребление ресурсов
Научные сотрудники Университета Лидса призвали мир сократить потребление природных ресурсов, иначе человечество не сможет жить на Земле «хорошо». Согласно новому исследованию учёных, высокий уровень жизни для всех людей в мире потребует шестикратного увеличения всех возможностей, которые может обеспечить планета.

Учёные: Для «хорошей» жизни на Земле человечеству следует сократить потребление ресурсов


Среди названных специалистами критериев «хорошего» жизненного уровня – ежедневный доход от $1,90, продолжительность жизни не менее 65 лет, достаточное питание, электричество, а также социальные цели, такие как занятость, крепкая семья и хорошие друзья, демократический уклад государства.

Учёные выделили показатели достаточного уровня жизни, сравнили с ними уклад 150 государств и пришли к выводу, что лишь 3 из них соответствуют одновременно всем критериям – Австрия, Германия и Нидерланды. 10 из 11 обеспечивают для своих граждан Дания, Австралия, Бельгия, Финляндия, Франция, Япония и Швеция, 9 – США и Канада.

Список из 11 показателей социальной эффективности и их пороговых значений:

1. Занятость - 94 % занятых против 6 % безработных).
2. Равенство - 70 по шкале 0-100).
3. Демократическое качество (0,80 – приблизительная стоимость в США и Великобритании).
4. Социальная поддержка (90 % людей имеют семьи или друзей, от которых могут зависеть).
5. Образование(95 % обучались в средней школе).
6. Доступ к энергии - для 95 % населения).
7. Доход (более 95 % людей должны зарабатывать более $1,9 в день).
8. Санитария (95 % населения должны иметь доступ к улучшенным санитарным удобствам).
9. Питание (2,7 тысячи калорий на человека в день).
10. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни – 65 лет.
11. Удовлетворенность жизнью - 6.5 по шкале от 0 до 10).

Что касается экологических требований, лишь 16 стран отвечают всем 7 пунктам списка.

Перечень из 7 экологических показателей:

1. Объём выбросов углекислого газа при сжигании ископаемого топлива.
2. Использование фосфора как промышленного и коммерческого сырья.
3. Азот как ресурс и побочный продукт сжигания топлива.
4. Степень чистоты поверхностных и грунтовых вод.
5. Соотношение количества биомассы, собранной в сельском и лесном хозяйствах, биоматерии, погибшей в ходе сбора урожая и биологической массы, утерянной по причине изменений в землепользовании.
6. «Экологический отпечаток», измеряющий спрос и предложение природы.
7. «Материальный отпечаток», то есть уровень глобального извлечения материала для внутреннего конечного спроса страны.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 14:16
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