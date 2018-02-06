В Тайване девушка выпрыгнула из движущейся машины поссорившись с парнем
Видеорегистратор одного из участников дорожного движения в Тайване, неподалеку от города Тайнань, заснял, как из впереди движущегося на скорости 96 километров в час автомобиля выпала девушка. Как оказалось, пассажирка автомобиля поссорилась со своим молодым человеком, сидевшим за рулем, и в порыве эмоций решила выпрыгнуть из еще едущей машины.
Очевидец, который заснял инцидент, и вызвал полицию на место происшествия. У пострадавшей не было обнаружено серьезных повреждений, кроме легких ссадин на ногах.
Случай был определен как несчастный, поэтому никто из участников не подвергнется наказанию.
Очевидец, который заснял инцидент, и вызвал полицию на место происшествия. У пострадавшей не было обнаружено серьезных повреждений, кроме легких ссадин на ногах.
Случай был определен как несчастный, поэтому никто из участников не подвергнется наказанию.
Автор: Богданова Ярослава