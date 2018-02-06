Эксперты назвали биометрический доступ к авто одной из особенностей вождения в будущем
Эксперты составили список важный функций, без которых не будет существовать вождение в будущем. К примеру, одной из изюминок назван биометрический доступ к авто.
В будущем, говорят специалисты, без проверки сетчатки глаза или отпечатков пальцев хозяина, автомобиль не откроется и не заведется. Такие нововведения позволят свести к нулю кражи авто. Также в будущем все машины будут частично или полностью автоматизированы. Этого говорит о том, что водители перестанут существовать, а перевозками будет руководить искусственный интеллект.
Также уже через 20-30 лет на окнах могут появиться активные дисплеи, которые придут на замену обычному спидометру или тахометру. К тому же каждый автомобиль будет в состоянии осуществлять мониторинг состояния пассажиров и водителя и в случае чего ИИ способен вызвать скорую помощь. Подобную функцию уже тестирует компания Ford.
В будущем, говорят специалисты, без проверки сетчатки глаза или отпечатков пальцев хозяина, автомобиль не откроется и не заведется. Такие нововведения позволят свести к нулю кражи авто. Также в будущем все машины будут частично или полностью автоматизированы. Этого говорит о том, что водители перестанут существовать, а перевозками будет руководить искусственный интеллект.
Также уже через 20-30 лет на окнах могут появиться активные дисплеи, которые придут на замену обычному спидометру или тахометру. К тому же каждый автомобиль будет в состоянии осуществлять мониторинг состояния пассажиров и водителя и в случае чего ИИ способен вызвать скорую помощь. Подобную функцию уже тестирует компания Ford.
Автор: Вера Антонова