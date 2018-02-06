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Бывшая жена Джереми Микса отомстила ему за Ольгу Бузову с диджеем Дональдом Фрисом
Журналисты сумели заснять бывшую жену "красивейшего преступника мира" Джереми Микса Мелиссу в компании американского диджея и по совместительству наследника многомиллионной корпорации Дональда Фриса. По версии зарубежных таблоидов, его супруга попросту пытается таким способом отомстить своему бывшему, пытаясь надавить на чувство ревности.


Бывшая жена Джереми Микса отомстила ему за Ольгу Бузову с диджеем Дональдом Фрисом


Еще в 2008 году Микс взял в жены медсестру Мелиссу, а через год у них появился сын Джереми Микс - младший. Но в 2014 году он попал в тюрьму на срок в два года за незаконное хранение оружия. Все два года супруга ожидала его назад, но после получения титула "красивейшего преступника" он позабыл о супруге. После расставания со своим мужем Мелиссе было довольно нелегко, но его поездка в Москву стала последней каплей для неё. Джереми Микс не просто принял участие в съемках клипа Бузовой, британские СМИ запечатлели между ним и российской артисткой кое-что большее, чем просто рабочие отношения.

В этот момент экс-супруга "красивейшего преступника" решила навсегда забыть о своем бывшем и обратила на себя внимание. Папарацци запечатлели её в компании американского диджея и по совместительству наследника мультимиллионной корпорации Дональда Фриса. По словам знакомых Мелиссы, она предпринимает массу усилий для того, чтобы об их отношениях узнало как можно больше людей.

Ранее Тимур Батрудинов признался, что ревнует Ольгу Бузову к Джереми Миксу.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 15:19
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