Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России размещать вооружение на территории страны
Дмитрий Песков, занимающий должность российского президента Владимира Путина, сообщил о суверенном праве Российской Федерации размещать на свое территории вооружение. Он подметил, что такой факт не должен беспокоить другие государства.
По словам Пескова, Россия никому не угрожает, и, тем временем имеет право размещать у себя на территории любое вооружение. «Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», - отметил представитель Кремля.
Стоит напомнить, что днем ранее Раймундас Кароблис, занимающий главу минобороны Литвы, обеспокоился новостью о размещении Российской Федерацией в Калининградской области ракетного комплекса «Искандер». Позднее информация об этом была официально подтверждена в Государственной Думе.
По словам Пескова, Россия никому не угрожает, и, тем временем имеет право размещать у себя на территории любое вооружение. «Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», - отметил представитель Кремля.
Стоит напомнить, что днем ранее Раймундас Кароблис, занимающий главу минобороны Литвы, обеспокоился новостью о размещении Российской Федерацией в Калининградской области ракетного комплекса «Искандер». Позднее информация об этом была официально подтверждена в Государственной Думе.
Автор: Вера Антонова