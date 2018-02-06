Skoda начала принимать заказы на новый Kodiaq Sportline в России
Skoda объявила о выходе на рынок нового Kodiaq Sportline. Российские автолюбители дождались приезда модели.
Как сообщают представители концерна Skoda, новый Skoda Kodiaq Sportline – уникальный в своем исполнении автомобиль, ведь бренд постоянно пытается радовать своих фанатов и придумывать оригинальные идеи. В прошлом году Skoda сделала спортивной Scout, а в этом году дошла очередь до семейного кроссовера Kodiaq. Ценник на него в РФ стартует с отметки 2 180 000 рублей.
За версию с бензиновым турбодизелем на 1,4 литра придется заплатить от 2,18 миллионов, за модель с 2-литровым двигателем от 2,53 миллиона, а самая дорогая дизельная модификация Skoda Kodiaq Sportline доступна к покупке за 2 483 000 рублей в дилерских сетях в России.
Как сообщают представители концерна Skoda, новый Skoda Kodiaq Sportline – уникальный в своем исполнении автомобиль, ведь бренд постоянно пытается радовать своих фанатов и придумывать оригинальные идеи. В прошлом году Skoda сделала спортивной Scout, а в этом году дошла очередь до семейного кроссовера Kodiaq. Ценник на него в РФ стартует с отметки 2 180 000 рублей.
За версию с бензиновым турбодизелем на 1,4 литра придется заплатить от 2,18 миллионов, за модель с 2-литровым двигателем от 2,53 миллиона, а самая дорогая дизельная модификация Skoda Kodiaq Sportline доступна к покупке за 2 483 000 рублей в дилерских сетях в России.
Автор: Вера Антонова