Ролик Полины Гагариной с исполнением тверка набрал миллион лайков
Поп-певица Полина Гагарина выложила в свой Instagram ролик, в котором звезда танцует в гримерке тверк. Видео уже набрало более 1 млн лайков.
Сейчас Гагарина отправилась в тур по Уралу, где перед очередным концертом она решила станцевать вместе с подругами тверк прямо в гримерке. Ролик получился очень зажигательным, и певица решила опубликовать его в Instagram. Видео понравилось подписчикам и смогло собрать много лайков и комментариев.
Поклонники Полины Гагариной высоко оценили способности знаменитости. В комментариях было много признаний в том, что такая перемена стиля – довольно неожиданный шаг. Ведь оказалось, что исполнительница может не только выступать в лирическом амплуа, но и следовать молодежным веяниям. Правда, нашлись и те, кто раскритиковал ролик, высказав мнение о недопустимости такого поведения, которое может оказать дурное влияние на молодежь.
Все же, несмотря на разные взгляды, за сутки видео набрало более миллиона лайков. Сейчас оно продолжает оставаться лидером просмотров и собирать комментарии.
Сейчас Гагарина отправилась в тур по Уралу, где перед очередным концертом она решила станцевать вместе с подругами тверк прямо в гримерке. Ролик получился очень зажигательным, и певица решила опубликовать его в Instagram. Видео понравилось подписчикам и смогло собрать много лайков и комментариев.
Поклонники Полины Гагариной высоко оценили способности знаменитости. В комментариях было много признаний в том, что такая перемена стиля – довольно неожиданный шаг. Ведь оказалось, что исполнительница может не только выступать в лирическом амплуа, но и следовать молодежным веяниям. Правда, нашлись и те, кто раскритиковал ролик, высказав мнение о недопустимости такого поведения, которое может оказать дурное влияние на молодежь.
Все же, несмотря на разные взгляды, за сутки видео набрало более миллиона лайков. Сейчас оно продолжает оставаться лидером просмотров и собирать комментарии.
Автор: Дрокина Татьяна