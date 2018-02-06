В ЯНАО женщина избила мужа и приехавшего на вызов полицейского
В ЯНАО женщина напала на своего мужа и избила полицейского, который приехал на вызов. Инцидент случился ночью в воскресенье. Информацию о происшествии сообщили в СУ СКР по региону.
Известно, что в воскресенье ночью мужчина позвонил 02 и сообщил, что его избивает собственная супруга. По указанному адресу приехали полицейские и выяснили, что конфликт случился на почве злоупотребления мужчиной спиртного. При этом ямалец, отмечают в СКР, оскорбил правоохранителя и «применил к нему насилие». Злоумышленника отвезли в отделение, вместе с ним поехала и жена.
В отделении при разбирательствах женщина стала требовать, чтобы ее супруга отпустили, и сама нанесла полицейскому несколько ударов по
голове. Позднее агрессивнее стал и сам задержанный ямалец. Он также в состоянии алкогольного опьянения ударил одного из стражей порядка.
По факту инцидента в ЯНАО открыто уголовное дело. Проводится разбирательство. Помимо прочего было установлено, что ранее мужчину уже судили за подобное преступление.
Известно, что в воскресенье ночью мужчина позвонил 02 и сообщил, что его избивает собственная супруга. По указанному адресу приехали полицейские и выяснили, что конфликт случился на почве злоупотребления мужчиной спиртного. При этом ямалец, отмечают в СКР, оскорбил правоохранителя и «применил к нему насилие». Злоумышленника отвезли в отделение, вместе с ним поехала и жена.
В отделении при разбирательствах женщина стала требовать, чтобы ее супруга отпустили, и сама нанесла полицейскому несколько ударов по
голове. Позднее агрессивнее стал и сам задержанный ямалец. Он также в состоянии алкогольного опьянения ударил одного из стражей порядка.
По факту инцидента в ЯНАО открыто уголовное дело. Проводится разбирательство. Помимо прочего было установлено, что ранее мужчину уже судили за подобное преступление.
Автор: Вера Антонова