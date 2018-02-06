В центре Москвы мужчине пробила голову сосулька
В центре Москвы на голову мужчине упала сосулька. Пострадавший, которому исполнилось 59 лет, шел по улице Сретенка, где днем 6 февраля и произошел инцидент.
По предварительным сведениям, сосулька упала с крыши здания, принадлежащего Пушкинскому лицею 1500. В итоге у прохожего диагностировали ушиб мозга и ушибленную рану на голове. На данный момент врачи оценивают тяжесть травм, но отмечается, что жизни москвича ничего не угрожает.
По предварительным сведениям, сосулька упала с крыши здания, принадлежащего Пушкинскому лицею 1500. В итоге у прохожего диагностировали ушиб мозга и ушибленную рану на голове. На данный момент врачи оценивают тяжесть травм, но отмечается, что жизни москвича ничего не угрожает.
Автор: Дрокина Татьяна