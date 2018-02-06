В России начали собирать внедорожник DW Hower H5
В России начали собирать новый внедорожник DW Hower H5. Вместе с тем стартовали и его продажи на территории РФ.
До недавнего времени в РФ можно было купить только DW Hower H3, но теперь представлен и его старший брат. Стоит сказать, что новинка выполнена в том же кузове, как и предшественник, и обладает богатым оснащением. Технических отличий между DW Hower H5 и Н3 нет. Внедорожник получил систему полного привода, 2-литровый мотор, механическую коробку переключения передач. Позднее представители марки собираются вывести на рынок России модель и с задним приводом.
В оснащении DW Hower H5 предусматривается мультимедийная система, климат-контроль, подушки безопасности, подогрев сидений, автоматические дворники, система стабилизации, кожаный салон.
До недавнего времени в РФ можно было купить только DW Hower H3, но теперь представлен и его старший брат. Стоит сказать, что новинка выполнена в том же кузове, как и предшественник, и обладает богатым оснащением. Технических отличий между DW Hower H5 и Н3 нет. Внедорожник получил систему полного привода, 2-литровый мотор, механическую коробку переключения передач. Позднее представители марки собираются вывести на рынок России модель и с задним приводом.
В оснащении DW Hower H5 предусматривается мультимедийная система, климат-контроль, подушки безопасности, подогрев сидений, автоматические дворники, система стабилизации, кожаный салон.
Автор: Вера Антонова