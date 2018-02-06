В Сети опубликовали фотографии Mercedes-Benz AMG GT4
В Сети всплыли фотографии новой версии Mercedes-Benz GT - Mercedes-Benz AMG GT4. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат.
Новая модификация модели GT в свои конкуренты определила Porsche Panamera. Mercedes-AMG GT4 экстерьером повторяет прошлогодний женевский AMG GT Concept. Отличия будут в обычных зеркалах взамен камер, появится сзади огромное анти-крыло, исчезнет оригинальная выхлопная система концепта.
Сердцем автомобиля будет гибрид обычного четырехлитрового мотора V8 с турбиной и электромотора. Вместе они выдают 800 л.с. с паровозной тягой в 1000 Нм.. Модель появится в продаже в 2019 году.
Новая модификация модели GT в свои конкуренты определила Porsche Panamera. Mercedes-AMG GT4 экстерьером повторяет прошлогодний женевский AMG GT Concept. Отличия будут в обычных зеркалах взамен камер, появится сзади огромное анти-крыло, исчезнет оригинальная выхлопная система концепта.
Сердцем автомобиля будет гибрид обычного четырехлитрового мотора V8 с турбиной и электромотора. Вместе они выдают 800 л.с. с паровозной тягой в 1000 Нм.. Модель появится в продаже в 2019 году.
Автор: Северов Андрей