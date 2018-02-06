«Яндекс» запустит каршеринг с фиксированной стоимостью поездки
«Яндекс» запустит каршеринг «Яндекс.Драйв» с фиксированной стоимостью поездки. Сервис начнет работу в конце этого месяца. Цена минуты при фиксированном тарифе стартует с 5 рублей.
В компании уверены, что служба будет первым сервисом краткосрочной аренды машин, в котором водители будут заранее знать стоимость поездки. Для того, чтобы использовать фиксированный тариф, нужно просто указать точное место назначения. Системой будет рассчитана цена поездки с учетом информации о времени в дороге и спроса на авто. Сумма будет зафиксирована до старта поездки. В таком случае цена минуты пользования транспортным средством с учетом КАСКО стартует с отметки в 5 рублей. При этом стоимость не изменится, если время превысит запланированное. Также клиенты смогут пользоваться традиционной поминутной оплатой.
«При помощи установки фиксированного тарифа можно гибко управлять автопарком. К примеру, если пользователь отправляется в район с высоким спросом на автомобили, система предложит сниженную стоимость. Зная конечное место назначения, можно заранее предлагать транспорт другим. Это даст возможность снизить время простоя и позитивно отразиться на ценах», – заявил глава «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов.
В компании уверены, что служба будет первым сервисом краткосрочной аренды машин, в котором водители будут заранее знать стоимость поездки. Для того, чтобы использовать фиксированный тариф, нужно просто указать точное место назначения. Системой будет рассчитана цена поездки с учетом информации о времени в дороге и спроса на авто. Сумма будет зафиксирована до старта поездки. В таком случае цена минуты пользования транспортным средством с учетом КАСКО стартует с отметки в 5 рублей. При этом стоимость не изменится, если время превысит запланированное. Также клиенты смогут пользоваться традиционной поминутной оплатой.
«При помощи установки фиксированного тарифа можно гибко управлять автопарком. К примеру, если пользователь отправляется в район с высоким спросом на автомобили, система предложит сниженную стоимость. Зная конечное место назначения, можно заранее предлагать транспорт другим. Это даст возможность снизить время простоя и позитивно отразиться на ценах», – заявил глава «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов.
Автор: Дрокина Татьяна