«Совсем другой человек»: Анастасия Волочкова удивила архивным фото юности
Известная российская балерина Анастасия Волочкова недавно выложила фото из личного архива на своей страничке в Instagram, когда она еще 25 лет назад пылала свежестью и молодостью. Сей пост Анастасия Волочкова посвятила памяти прославленной российской балерины, и по совместительству педагогу Мариинского, а также Большого театров Инне Борисовне Зубковской.
Волочкова поделилась с поклонниками информацией о том, что покойная была для девушки наставником и идеалом, на которого она равнялась. Упомянула и тот факт, что Инна Борисовна помогала ей в Лондоне, когда она выступала по контракту в Королевском Альберт Холле, и с сольными проектами, а именно с них началась карьера балерины. Фанаты Анастасии Волочковой оказались приятно удивлены, увидев столь давнее фото, где балерина была юной девушкой с большими глазами. Не заставили себя долго ждать и посыпавшиеся комментарии, расхваливающие красоту Волочковой. Но были и те, кто поразился возрастным изменениям балерины.
Нынешний образ жизни светской львицы, напрочь стер с лица то милое и легкое выражения девушки, которой раньше она была, заменив его распущенностью эпатажными поступками.
Поклонники уже привыкли лицезреть знаменитость в купальниках откровенного характера и без них, поэтому фото начинающей Балерины Анастасии Волочковой стало неожиданным открытием для них.
Волочкова поделилась с поклонниками информацией о том, что покойная была для девушки наставником и идеалом, на которого она равнялась. Упомянула и тот факт, что Инна Борисовна помогала ей в Лондоне, когда она выступала по контракту в Королевском Альберт Холле, и с сольными проектами, а именно с них началась карьера балерины. Фанаты Анастасии Волочковой оказались приятно удивлены, увидев столь давнее фото, где балерина была юной девушкой с большими глазами. Не заставили себя долго ждать и посыпавшиеся комментарии, расхваливающие красоту Волочковой. Но были и те, кто поразился возрастным изменениям балерины.
Нынешний образ жизни светской львицы, напрочь стер с лица то милое и легкое выражения девушки, которой раньше она была, заменив его распущенностью эпатажными поступками.
Поклонники уже привыкли лицезреть знаменитость в купальниках откровенного характера и без них, поэтому фото начинающей Балерины Анастасии Волочковой стало неожиданным открытием для них.
Автор: Богданова Ярослава