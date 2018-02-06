В Сети появились первые фото дизайна нового Kia cee’d
В Сети появились фото дизайна нового cee’d от Kia. Новинка будет презентована компанией на грядущем автосалоне в Женеве.
Разработкой обновленного cee’d занималось европейское подразделение Kia. Дизайн создавался в офисе во Франкфурте. Никакие технические характеристики модели пока что не разглашаются, все держится в строжайшем секрете.
К тому же, корейский автогигант уже подтвердил изменения в названии модели. Ранее авто называлось cee’d, а теперь будет просто Ceed. В России на данный момент можно купить нынешнее поколение хэтчбека. Его цена начинается от 794 тысяч рублей в самой бюджетной комплектации.
Разработкой обновленного cee’d занималось европейское подразделение Kia. Дизайн создавался в офисе во Франкфурте. Никакие технические характеристики модели пока что не разглашаются, все держится в строжайшем секрете.
К тому же, корейский автогигант уже подтвердил изменения в названии модели. Ранее авто называлось cee’d, а теперь будет просто Ceed. В России на данный момент можно купить нынешнее поколение хэтчбека. Его цена начинается от 794 тысяч рублей в самой бюджетной комплектации.
Автор: Вера Антонова