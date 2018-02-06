Huawei выпустит новый Honor с двойной камерой
Huawei готовит к выпуску очередную модель смартфона Honor. В этот раз устройство будет оснащено двойной камерой. Гаджет уже был сертифицирован на TENAA.
Предполагается, что новинка получит название Honor 7C. Сейчас его регистрационный номер - LND-AL30. На сайте написано, что устройство получит двойную камеру и сканер отпечатка пальцев, находящийся на задней панели.
Huawei Honor 7 призван стать улучшенной версией 7Х. Источники в Китае пишут, что камера смартфона будет модернизирована. Дата презентации не называется, как и предполагаемый ценник.
Предполагается, что новинка получит название Honor 7C. Сейчас его регистрационный номер - LND-AL30. На сайте написано, что устройство получит двойную камеру и сканер отпечатка пальцев, находящийся на задней панели.
Huawei Honor 7 призван стать улучшенной версией 7Х. Источники в Китае пишут, что камера смартфона будет модернизирована. Дата презентации не называется, как и предполагаемый ценник.
Автор: Вера Антонова