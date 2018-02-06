Hyundai тестирует электрический седан Elantra
Южнокорейский автоконцерн Hyundai начал первые испытания своего нового седана, который запустили в корпусе Hyundai Elantra. Специалисты уверены в том, что модель является сугубо электрической моделью, что доказывает ряд дизайнерских обновлений.
В американском автомобильном издании motor1 появилось несколько кадров с новым седаном корпорации Hyundai, который замаскировали камуфляжем. На данный момент модель тестируется на территории Канады, также она получила ряд дизайнерских обновлений, которые ранее были исключительно у электрокаров этого бренда. Стоит акцентировать внимание на том, что у данного флагмана есть уникальные диски, которые зарезервированы исключительно для электрических моделей. Сзади можно увидеть выхлопную трубу, но эта деталь могла там оказаться с целью запутать папарацци, но не факт - это может быть свидетельством создания гибридного Hyundai Elantra.
По предварительным данным, флагман будет располагаться в бюджетном сегменте, что позволит ему с легкостью конкурировать с такими топовыми электрокарами как Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt.
В американском автомобильном издании motor1 появилось несколько кадров с новым седаном корпорации Hyundai, который замаскировали камуфляжем. На данный момент модель тестируется на территории Канады, также она получила ряд дизайнерских обновлений, которые ранее были исключительно у электрокаров этого бренда. Стоит акцентировать внимание на том, что у данного флагмана есть уникальные диски, которые зарезервированы исключительно для электрических моделей. Сзади можно увидеть выхлопную трубу, но эта деталь могла там оказаться с целью запутать папарацци, но не факт - это может быть свидетельством создания гибридного Hyundai Elantra.
По предварительным данным, флагман будет располагаться в бюджетном сегменте, что позволит ему с легкостью конкурировать с такими топовыми электрокарами как Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt.
Автор: Артемова Светлана