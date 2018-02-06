Xiaomi Amazfit BIP можно купить в Америке всего за 99 долларов
Смарт-часы Amazfit BIP от компании Xiaomi подешевели в Америке до 99 долларов. Такую распродажу приурочили к выходу устройства на мировой рынок после благополучного начала продаж в Поднебесной в августе 2017 года.
Гаджет, который внешне напоминает Apple Watch, имеет 1,2-дюймовый дисплей и разрешение 176х176. Прочность монитора обеспечивает покрытие Corning Gorilla Glass 3, разработанное для часов. В числе особенностей устройства значатся датчик сердечного ритма, определитель скорости движения, геомагнитный сенсор и GPS + ГЛОНАСС.
Батарея девайса на 190 миллиампер часов способна обеспечить работу в активном режиме в течении месяца. При подключении к GTS одного заряда хватит на 22 часа. Кроме того, Amazfit BIP получил ОС со встроенными виджетами для спорта и контроля за сном.
Смарт-часы Xiaomi доступны в четырех цветах. Сейчас покупатели в Штатах могут купить аппарат по предзаказу за 99 долларов. После появления устройства в магазинах его цена увеличится примерно в два раза.
Гаджет, который внешне напоминает Apple Watch, имеет 1,2-дюймовый дисплей и разрешение 176х176. Прочность монитора обеспечивает покрытие Corning Gorilla Glass 3, разработанное для часов. В числе особенностей устройства значатся датчик сердечного ритма, определитель скорости движения, геомагнитный сенсор и GPS + ГЛОНАСС.
Батарея девайса на 190 миллиампер часов способна обеспечить работу в активном режиме в течении месяца. При подключении к GTS одного заряда хватит на 22 часа. Кроме того, Amazfit BIP получил ОС со встроенными виджетами для спорта и контроля за сном.
Смарт-часы Xiaomi доступны в четырех цветах. Сейчас покупатели в Штатах могут купить аппарат по предзаказу за 99 долларов. После появления устройства в магазинах его цена увеличится примерно в два раза.
Автор: Дрокина Татьяна