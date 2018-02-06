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exclusive / Шоу-бизнес

Актер Хэйли Джоэл из "Шестого чувства" устроил скандал в аэропорту
Американский актер Хэйли Джоэл, который сыграл одну из главных ролей в "Шестом чувстве", когда был маленьким, устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса. Он возмутился, что его никто не узнал.

Актер Хэйли Джоэл из "Шестого чувства" устроил скандал в аэропорту


В 1999 году фильм мог получить «Оскар», тогда 10-летний актер снялся в одной из главных ролей с Брюсом Уиллисом. Хэйли Джоэл опоздал на свой самолет и пытался уговорить работников аэропорта пропустить его. Его очень возмутило, когда он понял, что его абсолютно никто не узнал. Сотрудники, проводящие регистрацию на рейс, лишь пожимали плечами.

Все, что удалось добиться актеру – это предложение билета на самолет, который улетал на следующий день. Джоэл не выдержал такой несправедливости и просто начал оскорблять обслуживающий персонал. До появления правоохранительных органов он успел уехать, однако, вернувшись, продолжил выкрикивать присутствующим угрозы «всех уничтожить».

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 16:22
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