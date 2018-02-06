Ученые: Почти каждое свидетельство путешествий во времени имеет логичное пояснение

На первом месте в списке оказался так называемый «хипстер в 40-х годах». Уникальный снимок, подтверждающий существование путешественников во времени, долгое время находился в музее Barlorne-Pioneer в Канаде. На нем запечатлена церемония открытия нового моста после строительства. На переднем плане можно заметить мужчину, одетого в довольно странные для того времени вещи. В ходе разбирательства из-за обнаружения снимка специалисты установили, что на самом деле житель Канады был одет в футболку с символом команды «Монреаль Марунз». Кроме того, модные очки уже в то время выпускались в западных странах. На снимке также присутствует фотоаппарат Kodak, который производился в конце 30-х годов минувшего столетия.Далее стоит рассказать о мобильном телефоне Чарли Чаплина. На записи, датированной 1928-м годом, запечатлена девушка со странным предметом в руках. По информации прессы, ролик был сделан во время съемки одного из фильмов Чарли Чаплина. По словам специалистов, на фотографии, скорее всего, запечатлен простой слуховой аппарат, который был произведен компанией Siemens в 1924 году. Конспирологи уверены, что прибор попал в прошлое посредством путешествий во времени, так как усилители тогда имели значительно большие размеры.В 2016 году на Алтае обнаружили останки женщины, которая была обута в кроссовки. По словам специалистов, она имела тюркское происхождение, ввиду чего не могла иметь обуви из меха и кожи, так как в то время она изготавливалась исключительно из пряжи и дерева. В то же время, «кроссовки» могли попасть к ней от кочевников с севера. Интернет-пользователи предположили, что обувь, визуально напоминающая продукцию компании Adidas, появилась на мумии из-за путешествий во времени, которые практиковали некоторые племена, общавшиеся с инопланетянами.Египетская история также полна всевозможными загадками. В храме Осириса в Абидосе примерно 10 лет назад была обнаружена фреска, на которой изображен вертолет. Уфологи предположили, летательный аппарат на самом деле представляет собой НЛО, на котором в древние времена инопланетяне прилетали на Землю. Об этом свидетельствуют и снимки современных неопознанных объектов, имеющих сходства с изображенным на фреске. Исследователи отмечают, что на самом деле космический корабль образовался из-за наложения нескольких букв одна на другую. Так, барельеф состоит из имени фараона Сети I и Рамсеса II.Стоит также рассказать и о другой работе, на которой изображен индеец со смартфоном. На картине итальянского художника Уимберто Романо под названием «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд», нарисованной в 1937 году, можно заметить, что один из аборигенов держит в руках аналог современного портативного гаджета. На самом деле на полотне изображено зеркало, которое в свое время вызывало у индейцев не меньшее удивление. Современники отмечают, что смартфон мог появиться у аборигенов из-за того, что они периодически связывались с инопланетянами, которые делали им подарки из будущего.Подобное доказательство путешествий во времени было обнаружено и на скульптуре «Женщина на троне со слугой». На ней изображена некая высокопоставленная особа прекрасного пола, перед которой стоит ее придворный. У него в руках имеется предмет, визуально напоминающий ноутбук. По словам специалистов, на самом деле на скульптуре могла быть изображена шкатулка с драгоценностями или личными вещами. В настоящее время артефакт находится в США в Музее Гетти. По мнению конспирологов, на нем изображена представительница первых масонских объединений, у которых уже тогда был доступ к технологиям, позволяющим путешествовать во времени. В то же время, в случае, если данная информация соответствует действительности, ее бы не стали преподносить на всеобщее обозрение в виде скульптуры.Самым странным инцидентом с путешественниками во времени стало появление биржевого брокера Эндрю Карлссина. В 2003 году в прессе начала появляться информация о том, что он за несколько недель стал долларовым миллионером благодаря выгодным сделкам. По словам экспертов, предсказать изменения на рынке с такой точностью мог только человек, который был в будущем. Очень скоро брокером заинтересовалось ФБР и Комиссия по ценным бумагам США. После длительных допросов мужчина признался, что прибыл из середины текущего тысячелетия и решил заработать. Позднее оказалось, что данная новость была выдумана «желтой» прессой. В то же время, мужчина мог просто добиться задуманного и вернуться в свое время.