В "Зоне 51" американец подслушал разговор инопланетян
В США в «Зоне 51», считающейся аномальной, американец случайно подслушал разговор якобы двух пришельцев. В этом мужчине помог радиоприемник, пишут западные медиа.
«Зона 51», знаменитая своей паранормальностью, находится в Неваде. Там нередко случаются странные вещи, которые сложно объяснить с точки зрения науки. Недавно один американец рассказал, что слышал в той местности разговоры инопланетян. Именно там его радиоприемник стал работать плохо и засек другую радиоволну.
По его словам, из радио были слышны странные звуки, которые больше напоминали обычный шум, но мужчина уверен, что это общались инопланетяне. Сейчас исследователи заняты изучением деталей произошедшего.
«Зона 51», знаменитая своей паранормальностью, находится в Неваде. Там нередко случаются странные вещи, которые сложно объяснить с точки зрения науки. Недавно один американец рассказал, что слышал в той местности разговоры инопланетян. Именно там его радиоприемник стал работать плохо и засек другую радиоволну.
По его словам, из радио были слышны странные звуки, которые больше напоминали обычный шум, но мужчина уверен, что это общались инопланетяне. Сейчас исследователи заняты изучением деталей произошедшего.
Автор: Вера Антонова