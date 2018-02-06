Ученые над Антарктикой зафиксировали сокращение озоновой дыры
В это день, 6 февраля, стало известно о том, что мировая ассоциация ученых провела ряд изменений в озоновом слое в разных частях мира. Об этом сообщается в научном издании Atmospheric Chemistry and Physics.
По данным ресурса, несмотря на запрет выпуска химических изделий, в состав которых входят озоноразрущающие элементы, концентрация оного в атмосфере все же продолжает стремительно уменьшаться. О каких-либо точных причинах разрушения защитного слоя атмосферы говорить рано, но уже сейчас есть несколько потенциальных "виновников" в этом процессе.
Самой главной проблемой в этом плане является компонент, который используется в некоторых марках красок и растворителей. Также в этой проблеме могут быть виноваты перемены, что и спровоцировало глобальное потепление. Стоит подчеркнуть, что борьба с глобальным потеплением даёт свои результаты. По расчетам, уже к концу 21 века проблема может стать неактуальной, но проблемы в неполярных уголках планеты могут оказаться несколько сложнее, чем ожидается.
По данным ресурса, несмотря на запрет выпуска химических изделий, в состав которых входят озоноразрущающие элементы, концентрация оного в атмосфере все же продолжает стремительно уменьшаться. О каких-либо точных причинах разрушения защитного слоя атмосферы говорить рано, но уже сейчас есть несколько потенциальных "виновников" в этом процессе.
Самой главной проблемой в этом плане является компонент, который используется в некоторых марках красок и растворителей. Также в этой проблеме могут быть виноваты перемены, что и спровоцировало глобальное потепление. Стоит подчеркнуть, что борьба с глобальным потеплением даёт свои результаты. По расчетам, уже к концу 21 века проблема может стать неактуальной, но проблемы в неполярных уголках планеты могут оказаться несколько сложнее, чем ожидается.
Автор: Артемова Светлана