Процессор Snapdragon 850 с 5G появится в новых ноутбуках
Эксперты сообщили, что модульный чип Snapdragon 850 с 5g вскоре начнут устанавливать на большинство ноутбуков. Это должно случиться в ближайшее время. Презентация Snapdragon 850 от Qualcomm ожидается в этом году.
По слухам, мобильный процессор Snapdragon 850 с поддержкой 5g представляет доработанную версию Snapdragon 845. Скорее всего, чип будет достаточно большим, чем предшественники, поэтому пойдет в установку для ноутбуков или планшетных компьютеров.
Процессор Snapdragon 850 с 5g призван превратить любой ноутбук в устройство, которое работает с сетями пятого поколения. Предполагается, что его покажут уже ближе к лету. Также пишут инсайдеры, Snapdragon 850 станет менее производительным, чем его конкуренты от Intel или AMD.
Ожидается, что первые устройства с Snapdragon 85 поступят в продажу в начале следующего года.
По слухам, мобильный процессор Snapdragon 850 с поддержкой 5g представляет доработанную версию Snapdragon 845. Скорее всего, чип будет достаточно большим, чем предшественники, поэтому пойдет в установку для ноутбуков или планшетных компьютеров.
Процессор Snapdragon 850 с 5g призван превратить любой ноутбук в устройство, которое работает с сетями пятого поколения. Предполагается, что его покажут уже ближе к лету. Также пишут инсайдеры, Snapdragon 850 станет менее производительным, чем его конкуренты от Intel или AMD.
Ожидается, что первые устройства с Snapdragon 85 поступят в продажу в начале следующего года.
Автор: Вера Антонова