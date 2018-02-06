Глайдеры и ховербайки названы транспортными средствами будущего

В первую очередь стоит рассказать о такси-глайдерах. До того, как люди начали летать по воздуху посредством соответствующих средств передвижения, водный транспорт был самым быстрым и дешевым. В будущем две отрасли могут совместить в одну. В минувшем году изобретатели из Италии презентовали прототип первого в истории такси-глайдера, который может скользить над поверхностью воды. Транспортное средство получило название Sea Bubbles. По словам специалистов, оно идеально подойдет для перегруженных автомобилями городов. Для того, чтобы ввести машины такого типа в эксплуатацию, потребуется сооружение каналов с водой. Эксперты уверены, что подобный подход обойдется в несколько раз дешевле обычных такси или автобусов. Прототип специалистов из Италии может разгоняться до скорости в 100 километров в час, что обеспечит быструю работу сервиса.На втором месте среди инновационных транспортных средств оказались ховербайки. По словам разработчиков, аналоги подобных машин можно было увидеть в фильмах серии «Звездные войны». Ховерсерф Scorpion-3 является прибором, созданным российскими умельцами, которые также занимаются производством дронов. Пока аппарат может подниматься на высоту только в 5 метров, набирая при этом скорость до 70 километров в час. По словам создателей, в будущем посредством таких летательных аппаратов с небольшими габаритами можно будет решить проблему переполненности городских дорог и постоянных пробок.Летающие автомобили пока можно встретить только в фантастических фильмах. Uber и NASA в настоящее время работают над созданием прототипа, который сможет подниматься на высоту до 100 метров, что даст ему возможность совершать движение над домами и не достигать траектории движения самолетов. Эксперты отмечают, что появление воздушных автомобилей станет возможно только после того, как будет решен вопрос с транспортными путями. Регулировать движение в небе значительно сложнее, чем на земле. В настоящее время проект Uber Elevate находится на стадии разработки, однако специалисты обещают начать тесты в рамках него уже к концу текущего года. Выпуск первых летающих такси намечен на 2020 год в Лос-Анджелесе, Далласе и Дубае.Еще одной перспективой развития средств передвижения являются персональные подводные лодки. Пространства водоемов может хватить для огромного количества автомобилистов, что даст возможность справиться не только с пробками и заторами, но и ненадлежащим качеством дорог по всему миру. В последние годы Aston Martin, британский производитель роскошных автомобилей, более всего известный как производитель автомобилей Джеймса Бонда, вышел на рынок с моторной лодкой мощностью 1000 лошадиных сил. По словам специалистов бренда, в настоящее время в разработке находится ее подводный аналог, который планируется даже запустить в продажу. Аппарат сможет погружать до 3 человек на глубину в 500 метров, передвигаясь при этом со скоростью до 5 километров в час. Представители компании отметили, что в случае успеха проекта можно будет говорить о начале массового производства персональных подводных лодок.Иногда даже перелет между городами занимает большое количество времени. Исследователи из США предложили применять ракеты для перевозок людей. Компания SpaceX уже начала разработку соответствующего аппарата, на котором можно будет переезжать из одной точки Земли в другую за считанные часы. Идею создания «пассажирской» ракеты обнародовал Илон Маск. По его словам, будущим транспорта должны стать именно скоростные передвижения. В то же время, в работе над проектом он планирует учесть все возможные требования безопасности.Беспилотные монорельсовые дороги начали тестировать в Японии еще несколько лет назад. Компания SkyTran ввела в пользование несколько составов такого типа, однако один из них поломался, ввиду чего проект пришлось закрыть. Вместе с NASA SkyTran разработала вагоны разного размера, в которых могут разместиться два или четыре человека. По словам специалистов, аппараты такого типа будут введены в массовое использование в начале следующего десятилетия. Пробные тестирования поездов пройдут в Лагосе в 2020 году. Аналогичные испытания также планируется провести в Абу-Даби. Представители компаний из Дубая пока держат свои проекты в секрете, ввиду чего о них ничего не известно.