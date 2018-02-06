В Туле мужчина забил до смерти знакомого
В Зареченском суде Тулы местному жителю 27-ми лет был вынесен приговор. Молодой человек был признан виновным в том, что забил до смерти своего знакомого.
Как оказалось, в конце декабря в позапрошлом году обвиняемый в компании двух знакомых выпивал в коммуналке, расположенной в доме квартала Малые Гончары. Изрядно выпив, двое мужчин повздорили. В ходе спора туляк ударил жертву не менее 11 раз руками, ногами в обуви. Кроме того, он нанес много ударов по груди и голове.
От всех полученных ранений местный житель умер. В связи с инцидентом тульский суд назначил обвиняемому заключение на 7 с половиной лет с отбыванием этого срока в колонии строгого режима. На данный момент приговор Зареченского суда в силу не вступил.
Как оказалось, в конце декабря в позапрошлом году обвиняемый в компании двух знакомых выпивал в коммуналке, расположенной в доме квартала Малые Гончары. Изрядно выпив, двое мужчин повздорили. В ходе спора туляк ударил жертву не менее 11 раз руками, ногами в обуви. Кроме того, он нанес много ударов по груди и голове.
От всех полученных ранений местный житель умер. В связи с инцидентом тульский суд назначил обвиняемому заключение на 7 с половиной лет с отбыванием этого срока в колонии строгого режима. На данный момент приговор Зареченского суда в силу не вступил.
Автор: Дрокина Татьяна