Учены: Физкультура полезна для легких курильщиков
Активный образ жизни и спортивные нагрузки со временем только улучшают работу легких у зависимых от табакокурения. Такое заключение сделали ученые, написавшие статью в журнале Thorax.
На протяжении 10 лет специалисты собирали информацию, сотрудничая с 25 исследовательскими центрами 11 европейских стран. Руководителями эксперимента стали ученые из Имперского колледжа Лондона. В данном исследовательском «флешмобе» участвовало 3,9 тысяч человек в возрасте от 25 до 57 лет. Участвующие систематически проходили спирометрическое исследование, где при различных условиях им был измерен объем легких. Также предоставлялись спецопросники для определения образа жизни участников.
Понятием «интенсивные спортивные нагрузки» является совокупность физических упражнений, либо часовой бег, выполняемый хотя бы дважды в неделю.
Как выяснилось, выполнение физических нагрузок тесно взаимосвязано с работой легких. Ведь у людей занимающихся спортивными упражнениями, деятельность легких стала на порядок выше, нежели у тех, кто спасовал перед спортом. Спустя годы функционирование легких стало заметно лучше у тех, кто все же начал заниматься спортом, как и для тех, кто и раньше вел активную спортивную жизнь не бросая при этом курить.
Ученые отмечают, что упадок деятельности легких происходит у всех людей со временем, но у табакозависимых намного быстрее, и даже отказавшись от пагубной привычки, человек не может убавить скорость происходящего процесса. Авторы утверждают, что активный образ жизни и занятия спортом могут снизить темп регресса, а в дальнейшем и полностью остановить его.
На протяжении 10 лет специалисты собирали информацию, сотрудничая с 25 исследовательскими центрами 11 европейских стран. Руководителями эксперимента стали ученые из Имперского колледжа Лондона. В данном исследовательском «флешмобе» участвовало 3,9 тысяч человек в возрасте от 25 до 57 лет. Участвующие систематически проходили спирометрическое исследование, где при различных условиях им был измерен объем легких. Также предоставлялись спецопросники для определения образа жизни участников.
Понятием «интенсивные спортивные нагрузки» является совокупность физических упражнений, либо часовой бег, выполняемый хотя бы дважды в неделю.
Как выяснилось, выполнение физических нагрузок тесно взаимосвязано с работой легких. Ведь у людей занимающихся спортивными упражнениями, деятельность легких стала на порядок выше, нежели у тех, кто спасовал перед спортом. Спустя годы функционирование легких стало заметно лучше у тех, кто все же начал заниматься спортом, как и для тех, кто и раньше вел активную спортивную жизнь не бросая при этом курить.
Ученые отмечают, что упадок деятельности легких происходит у всех людей со временем, но у табакозависимых намного быстрее, и даже отказавшись от пагубной привычки, человек не может убавить скорость происходящего процесса. Авторы утверждают, что активный образ жизни и занятия спортом могут снизить темп регресса, а в дальнейшем и полностью остановить его.
Автор: Богданова Ярослава