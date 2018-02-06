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Ким Кардашьян ошеломила фанатов соблазнительным фото в Instagram
Ким Кардашьян ошеломила своих поклонников последней публикацией в своем аккаунте Instagram. Она выложила в интернете соблазнительную фотографию, которой она покорила свою публику.

Ким Кардашьян ошеломила фанатов соблазнительным фото в Instagram


На обнародованном кадре Ким Кардашьян позирует перед объективом камеры, стоя при этом на коленях на каком-то сооружении. Звезда была одета в яркий, телесного оттенка костюм в виде короткого топика с глубоким вырезом. Он совсем слегка прикрывает грудь Кардашьян, демонстрируя все её прелести поклонникам.

Подавляющее большинство поклонников оставило множество положительных комментариев касательно последней публикации знаменитости, заявляя, что она выглядит просто сногсшибательно. За довольно короткий промежуток времени фотография Ким Кардашьян набрала более 1 миллиона лайков с множеством хвалебных комментариев.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 22:38
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