В Ростове-на-Дону сутки ищут 11-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону уже сутки ищут 11-летнюю девочку, которая из дома направлялась в школу. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться в полицию или другие службы.
Девочка и ее семья до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Конфликтов с родителями у нее не было, сообщают в полиции. Она вышла из дома в темно-синем пальто, белой шапке. Под верхней одеждой была одета блузка белого цвета, сапоги и серые штаны. При ней могут быть темный портфель и сменная обувь в полиэтиленовом пакете.
Девочка и ее семья до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Конфликтов с родителями у нее не было, сообщают в полиции. Она вышла из дома в темно-синем пальто, белой шапке. Под верхней одеждой была одета блузка белого цвета, сапоги и серые штаны. При ней могут быть темный портфель и сменная обувь в полиэтиленовом пакете.
Автор: Северов Андрей