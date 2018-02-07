Ученые: Люди чересчур заняты работой, чтобы вести правильный образ жизни
Современные люди зачастую бывают чересчур заняты на работе для того, чтобы вести правильный образ жизни. К этим выводам ученые пришли после опроса двух тысяч британцев.
Согласно полученным данным, более 50% опрошенных хотят правильно питаться и делать физические упражнения, однако им мешает неспокойный образ жизни. Больше 60% респондентов говорят о том, что часто едят вредную пищу, так как нет времени на готовку питательных блюд. 75% британцев пропускают прием пищи полностью по аналогичной причине. Многие избегают спорта из-за усталости, и пропускают тренировки, даже если есть абонемент в зал.
Опрос также показал, что примерно у 30% респондентов нет времени планировать, чтобы есть здоровые блюда на протяжении всей недели. Кроме того, шесть из десяти опрошенных сказали, что им сложно отыскать рецепты, вдохновляющие их на питание более полезными блюдами.
Когда участники исследования находят время, чтобы приобрести продукты, 68% из них выбирают нездоровое питание, так как считают, что это сэкономит время на готовку. 50% британцев может пропускать прием пищи, когда у не хватает времени, чтобы посетить продуктовый магазин.
Согласно полученным данным, более 50% опрошенных хотят правильно питаться и делать физические упражнения, однако им мешает неспокойный образ жизни. Больше 60% респондентов говорят о том, что часто едят вредную пищу, так как нет времени на готовку питательных блюд. 75% британцев пропускают прием пищи полностью по аналогичной причине. Многие избегают спорта из-за усталости, и пропускают тренировки, даже если есть абонемент в зал.
Опрос также показал, что примерно у 30% респондентов нет времени планировать, чтобы есть здоровые блюда на протяжении всей недели. Кроме того, шесть из десяти опрошенных сказали, что им сложно отыскать рецепты, вдохновляющие их на питание более полезными блюдами.
Когда участники исследования находят время, чтобы приобрести продукты, 68% из них выбирают нездоровое питание, так как считают, что это сэкономит время на готовку. 50% британцев может пропускать прием пищи, когда у не хватает времени, чтобы посетить продуктовый магазин.
Автор: Дрокина Татьяна